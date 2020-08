Arbeidarpartiet ber regjeringa bla opp for CO2-reinsing

innenriks

Onsdag og torsdag samlast regjeringspartia til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor. Der skal rammer og hovudprioriteringar for statsbudsjettet for 2021 fastsetjast.

Det betyr at regjeringspartia òg må avklare om dei vil gå vidare med planane om fangst og lagring av CO2, såkalla CCS, i Noreg – og om dei i så fall vil byggje ut eitt eller to fangstanlegg.

Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide kjem no med ei klar oppmoding til regjeringspartia før budsjettkonferansen. Han ber dei gå inn for det dyraste alternativet – det vil seie fangst av CO2 frå to industrianlegg.

– For å få til dette, og for at Noreg skal behalde leiartrøya her, treng vi ei investeringsavgjerd allereie i statsbudsjettet for neste år om to fullskala CCS-anlegg: eitt ved avfallsanlegget på Klemetsrud og eitt ved Norcems sementfabrikk i Brevik, seier Eide.

Prislappen for to anlegg er anslått til 25,1 milliardar kroner over ti år.

Vel regjeringa derimot ei løysing der det berre blir fanga CO2 frå eitt industrianlegg, betyr det ifølgje anslaga at kostnadene for staten kan pressast ned i 13,9 milliardar kroner.

