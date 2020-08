20 har fått påvist koronasmitte etter testing på flyplassane

innenriks

Regjeringa vedtok tidlegare i månaden å opprette 21 testsenter for korona for reisande frå utlandet. Dei fleste av sentera er no i drift.

– På Oslo lufthamn har 4.100 passasjerar latt seg teste sidan oppstarten for halvanna veke sidan. Dette utgjer i overkant av ti prosent av dei som har komme. Av desse har 17 testa positivt på covid-19. Dei fleste kjem frå raude land, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog på koronapressekonferansen til helsestyresmaktene tysdag.

Dei andre store flyplassane har òg fått på plass testsenter:

* På Bergen lufthamn har 2.000 testa seg. 1 person har fått påvist smitte.

* På Stavanger lufthamn har 1.157 testa seg. 1 person har fått påvist smitte.

* På Trondheim lufthamn har 800 testa seg. 1 person har fått påvist smitte.

* På Torp lufthamn har 550 testa seg. Ingen har så langt fått påvist smitte.

Tysdag opna nok eit testsenter, denne gongen ved Svinesund ved grensa til Sverige.

– Gjennom denne mekanismen har vi funne ein del som har hatt smitte med inn i landet, og som vi kunne avdekkje på eit tidleg tidspunkt. Så dette har verka, seier Guldvog.

Han understrekar at ein kan vere smitta sjølv om testen er negativ, og at karantenereglane gjeld uansett.

– Kjem du frå land eit som krev karantene, må du vere i karantene sjølv om du tek testen, slår han fast.

