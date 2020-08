innenriks

– Valkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert innstillinga si. Eg har forståing for at ho skapar debatt, men det er ikkje naturleg for meg å kommentere ny leiing før ho er vald, seier Støre i ein skriftleg kommentar.

Det vart måndag kjend at valkomiteen i Trøndelag Ap samrøystes går inn for Trond Giske som ny fylkesleiar.

– Det er opp til kvart fylkeslag å velje leiinga si, og eg ønskjer Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helga, seier Støre.

