Sanner: – Glad for ei rask løysing

– Eg er glad for at Nicolai Tangen og hovudstyret i Noregs Bank raskt har komme fram til ei løysing som, etter vurderinga mi, følgjer opp Stortingets føringar, seier finansministeren i ei pressemelding.

Etter eit ekstraordinært møte i Noregs Banks hovudstyre måndag ettermiddag vart det klart at Tangen vil avvikle eigarskapen i AKO Capital, og at utbytte- og stemmerettane vil bli overført til AKO Foundation. Tangen vil òg endre forvaltninga av dei personlege investeringane sine slik at dei blir trekte ut av AKO-fonda og blir plasserte i bankinnskot.

– No er det viktig at vi alle gjer det vi kan for at Noregs Bank òg framover har eit godt omdømme og allmenn tillit, seier finansministeren.

Sanner har tidlegare varsla at han vil gjennomgå tilsetjingsprosessen for å sjå om det er læringspunkt i denne saka for Finansdepartementets del.