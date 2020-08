innenriks

– Nokre dagar er betre enn andre. Og eg må innrømme at eg har hatt nokre verkeleg dårlege dagar i det siste. Nokon gonger kjennest det som alt er for mykje og overveldande, og eg fell inn i ein avgrunn av fortviling, sjølvmedynk og ei kjensle av at eg er eit offer på alle område av livet, skriv Märtha Louise til eit bilete frå Lofoten.

Ho skriv at depresjonen kan krype inn over henne og at sjølv om ho har støttande folk rundt seg, «klarer jeg ikke å riste av meg den mørke avgrunnen».

