Norsk selskap skal produsere skotsikre vestar for ein halv milliard

innenriks

Kontrakten gjeld for fem år, med opsjon på ytterlegare ti år, skriv Finansavisen.

Det nye kampvestsystemet skal etter planen på sikt erstatte dagens kampvestar og beresystem. Vestane blir leverte frå NFMs dotterselskap Equipnor til den statlege etaten Forsvarsmateriell.

Kontrakten med forsvaret er ikkje NFMs første store i år. I april vann dei ein kontrakt verd 41 millionar euro, tilsvarande i overkant av 430 millionar kroner, til det franske forsvaret. Også politiet i Madrid skal få skotsikre vestar frå det norske selskapet.

– Den kontrakten vi no inngår, er med på å utvikle oss som selskap og ikkje minst sørgje for at norske soldatar får det beste utstyret som det er mogleg å oppdrive, seier styreleiar Carl F. Sejersted Bødtker i NFM Group til avisa.

Selskapet planlegg no å investere i maskiner for å utvide produksjonen, som føregår i Noreg, Polen og Ukraina.

– Vi har allereie investert 10–15 millionar kroner i nye maskiner, og forventar å investere ytterlegare 15–20 millionar kroner i Noreg. Det er for å auke produksjonskapasiteten og automatiseringa av komposittproduksjonen i Noreg, seier Bødtker.

