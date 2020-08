Nicolai Tangen gir bort eigarskapen i AKO Capital til velgjerande stifting

innenriks

Tangen har dermed ikkje lenger nokon eigarinteresser i AKO Capital, og dette vil gjelde for all framtid.

– Eg har teke desse grepa for å fjerne all tvil om kva hatt eg no har på. Eg vil vere oljefondssjef og har berre eitt mål: Å skape verdiar for framtidige generasjonar, seier Nicolai Tangen.

Tangen har vidare kunngjort at han vil endre forvaltninga av dei personlege fondsinvesteringane sine slik at alle midla kan plasserast som bankinnskot.

På ein pressekonferanse måndag kveld vart det gjort klart at Nicolai Tangen kan tiltre som oljefondssjef 1. september, men at den faktiske gjennomføringa vil ta litt meir tid.