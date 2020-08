Nedbemanning i Discovery – 17 stillingar kan bli ramma

innenriks

Det skriv selskapet i ei pressemelding.

– Vi har gjennomgått drøftingar med tillitsvalde og informerte organisasjonen i dag om at vi set i gang individuelle drøftingar. Vi kjem ikkje til å kommentere konkret kva delar av organisasjonen dette rammar før vi har gjennomført siste del av prosessen, seier operativ leiar Espen Skoland i Discovery Noreg til Kampanje.

Han opplyser vidare at dei reknar med å vere ferdige med prosessen i september.

Det er i dag 135 personar tilsette ved det norske Discovery-kontoret. Sidan 2015 har Discovery kutta rundt 100 stillingar, medan rundt 60 nye har komme til. Siste runde med nedbemanning fann stad hausten 2018. Den gong mista elleve personar jobben.

Selskapets NJ-tillitsvalde, Karoline Nordvald Barak og Anita Raaberg, stiller seg ikkje bak omstillingsplanane til leiinga.

– Omorganiseringar er alltid krevjande for tilsette, spesielt i no. Vi står midt oppe i ein pandemi som har skapt utryggleik og uvisse knytt til framtida for alle, ikkje minst betyr det ein svært uoversiktleg og uviss arbeidsmarknad for dei ramma, skriv dei i ei fråsegn til Kampanje.

