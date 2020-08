MDG om E18-fleirtal: Enormt miljøsvik i Oslo-regionen

innenriks

Måndag trekte MDG seg frå fylkesstyret i Viken etter at samarbeidspartnar Ap går inn for at det skal byggjast ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum. Dei reagerer kraftig.

– Dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen. Det er dessutan eit soleklart brot på Oslopakke 3-avtalen, seier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

– Det er andre gong på få år at Høgre og Ap tvingar gjennom motorvegprosjekt. Om 10 år skal Oslo-regionen vere fri for klimautslepp, og då må vi gjere kollektivtilbodet betre og billegare, ikkje byggje meir motorveg, seier Berg vidare og opplyser at ho har bede om eit krisemøte i byrådet i Oslo for å drøfte situasjonen som er oppstått.

Nyleg avgått fylkesråd for MDG i Viken, Kristoffer Robin Haug, seier dette er eit prosjekt på premissane til bilen.

– Det vil føre til fleire bilar, meir utslepp og mindre pengar til buss, bane og gang- og sykkelvegar, seier Haug.

Han meiner det er Ap som bryt med MDG, ikkje omvendt.

– Klimaløfte frå Arbeidarpartiet er ikkje verd papiret dei er skrivne på. Det seier seg sjølv at vi i MDG ikkje kan halde fram i fylkesrådet. Arbeidarpartiet bryt med oss, seier Haug.

