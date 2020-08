Høgres programkomité vil ha 50 års straff for terroristar

innenriks

– Det er fleire grunnar til at terror bør straffast hardare. Det eine er at det er særs vondskapsfullt. Det rettar seg mot uskuldige menneske. Ein kan like det eller ikkje, men Noreg har endra seg, seier Mahmoud Farahmand til Nettavisen. Han er medlem av Høgres programkomité.

Også i 2016 foreslo partiet å auke straffa for terror, den gong til 40 år.

– Det er mykje som er endra sidan 2016. Vi har terror både frå høgreekstreme og islamistisk terror. Vi ser òg andre typar terrorgrupper kjem på banen. Det er sannsynleg at vi kan få støtte for det, seier Farahmand, som sjølv har erfaring frå arbeid med tryggleik i Forsvaret.

Tidlegare har berre Framstegspartiet, i tillegg til Høgre, gått inn for strengare terrorstraff i Noreg

Programkomiteen i Høgre har sendt eit forslag på høyring i partiet i forkant av landsmøtet 11. september.

