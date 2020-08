Frp om den nye Tangen-avtalen: – Eit godt svar på Stortingets forventning

innenriks

Noregs Banks hovudstyre og Nicolai Tangen har reforhandla vilkåra i arbeidsavtalen med den påtroppande oljefondssjefen. Måndag vart det klart at Tangen overdreg eigardelen sin og utbytterettane sine i AKO Capital til den velgjerande stiftinga AKO Foundation.

Medlem av finanskomiteen på Stortinget, Hans Andreas Limi (Frp), ser særs positivt på nyheita.

– Med utgangspunkt i den informasjonen vi har fått, ser vi på dette for å vere eit veldig godt svar på Stortingets tydelege forventning, seier Limi.

– Vi er glade for at Tangen sjølv har bidrege til denne løysinga, og for oss er det ei sterk stadfesting på at han verkeleg ønskjer stillinga som leiar av Oljefondet. Framstegspartiet ønskjer han lykke til, legg han til.

