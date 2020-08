Apoteka vil vaksinere utan godkjenning frå lege – ventar på Høies ja

innenriks

Dei siste fire åra har du hatt moglegheita til å ta influensavaksinen på eit apotek i staden for eit legekontor. På grunn av auka trykk på helsevesenet i koronapandemien, blir det truleg endå lettare i år.

Apoteka førebur seg nemleg på at dei i haust skal kunne setje influensavaksinar heilt utan at legen er innblanda. Dei ventar på ei avklaring frå Helse- og omsorgsdepartementet på om det faktisk blir noko av.

– Vanlegvis går vi i gang med vaksinasjonen i oktober, så vi bør snart få beskjed. Vi bør ha nokre veker på oss til å førebu dette, seier administrerande direktør Per T. Lund i Apotekerforeningen til NTB.

NTB har måndag ikkje fått svar frå departementet på spørsmål om kor lang tid dette vil ta.

Smertefri overgang

Lund meiner apoteka er godt førebudde, og spår ein smertefri overgang til den nye ordninga, dersom regjeringa gir klarsignalet sitt.

– Eg trur vi skal ha god kapasitet. Vi tek imot noko sånt som 50 millionar kundebesøk årleg, og i fjor sette vi rundt 40.000 vaksinar. Eg trur vi skal kunne ta unna ein mangedobling av det, seier Lund.

Han fortel at reaksjonane både frå kundar og dei tilsette til apoteka har vore god på vaksinasjonen som har vorte gjennomført i apoteka dei siste åra.

– Eg har inntrykk av at det har vorte sett veldig pris på. Det går på tilgjenge, det er det som er fortrinnet til apoteket. Dei pasientane som har oppdaga det til no, synest det har vore positivt. Og dei som jobbar i apotek, synest det har vore meiningsfylt å kunne by på kompetansen sin, meir enn berre å levere på reseptar, seier Lund.

Han meiner det som må gjerast før apoteka går i gang med vaksinasjon utan innblandinga til legen, er å sørgje for at dokumenteringa blir god nok.

Rustar opp

Kommunikasjonssjef Silje Ensrud i Apotek 1 seier at apoteka opplevde eit auka trykk då koronapandemien ramma Noreg.

– Då landet stengde ned i mars, stengde samtidig fleire kommunar vaksinasjonstenesta si, og då var apotek eit viktig tilbod for dei som trong å setje vaksine, seier ho til NTB.

Apotek 1 førebur seg no på å sertifisere endå fleire vaksinatørar gjennom vaksineskulen til selskapet.

– I haust vil nærare 400 av apoteka våre tilby vaksinasjon. Med dette kan vi bidra til målet til helsestyresmaktene om å auke vaksinasjonsgrada.

På grunn av smittevernet må både den som gir, og den som får, sprøytestikket ha på seg munnbind.

