Undersøking: Småbarnsforeldre sintare og meir stressa under koronanedstenginga

innenriks

I den tredje veka under nedstenginga i april svarte 2.880 foreldre på eit spørjeskjema om korleis dei hadde det.

Dette er den første studien som har kartlagt stress, og dessutan angst- og depresjonssymptom, hos foreldre midt under nedstengingsperioden i ein pandemi, skriv Aftenposten.

Undersøkingane viser at både angst- og depresjonssymptom hos foreldre dobla seg samanlikna med nivået i befolkninga til vanleg.

– Nær éin av tre seier at dei var meir sinte på barna sine enn før. Men vi har inga oversikt over korleis situasjonen har påverka barna, og relasjonen mellom foreldre og barn, seier Miriam Sinkerud Johnson, førsteamanuensis i psykologi ved Oslomet.

Dei yngste foreldra, i alderen 21 til 30 år, hadde dei høgaste skåra på angst og depresjon.

Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), meiner det er svært alvorleg når éin av tre foreldre seier dei var meir sinte på barna sine under nedstenginga.

– Isolasjonsregimet i mars førte til at barn var heime uansett korleis forholda var der. Vi må gjere kva vi kan for å unngå at familiane kjem i ein slik situasjon igjen, seier ho.

(©NPK)