Tingretten avviste massesøksmål frå HV-soldatar

Massesøksmålet kom etter at retten gav ein HV-soldat medhald i at han skulle ha utbetalt feriepengar for tida han stod i Heimevernets innsatsstyrke.

Men i ei fersk rettsavgjerd frå Sør-Trøndelag tingrett går det fram at vilkåra for gruppesøksmål ikkje er oppfylt, skriv Forsvarets Forum. Viss denne avgjerda blir ståande, inneber det at kvar enkelt soldat som har tenestegjort i innsatsstyrkane, må fremje eit individuelt krav for åra før 2016.

Etter at Høgsterett i vår avviste ein anke frå Forsvarsdepartementet, utbetalte staten feriepengar til dei over 3.300 soldatane som var ramma av dommen. Men soldatane fekk berre utbetalt feriepengar for dei tre siste åra med grunngiving i reglane om forelding. Denne tolkinga er likevel representantane til soldatane usamde i.

– Vi har enno ikkje teke stilling til om vi skal anke, seier advokat Berit Svensli Solseth, som har representert soldatane i saka.

Forsvarsdepartementet gjekk nyleg ut frå at ei utbetaling av feriepengar til alle som kunne ha krav på det, ville utgjere 110 millionar kroner.

