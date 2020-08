innenriks

– Dette klargjer at det som har vore Raudts syn heile vegen, lèt seg gjere. No må regjeringa inn og rydde opp. Vi kan ikkje la bukken passe havresekken og ha ein leiar for oljefondet med risiko for interessekonfliktar. Dei må eliminerast, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

– Den enklaste løysinga på tillitsproblemet er at Tangen og sentralbanksjefen sjølv tek konsekvensane og trekker seg. Viss ikkje, må Stortinget sikre at regjeringa tek grep, legg han til.

