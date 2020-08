innenriks

– Dette er ei alvorleg sak, ei sak som påverkar omdømmet og den allmenne tilliten til Noregs Bank, sa Sanner på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Hovudstyret i Noregs Bank har ansvaret for å finne ei god løysing, men det er rett og viktig at finansministeren har dialog med hovudstyret om saka slik situasjonen er no, seier Sanner.

– Eg håpar at hovudstyret kan finne ei løysing på den situasjonen vi er i no, som sikrar ei god oppfølging av Stortingets forventningar, seier Sanner.

