Opposisjonen meiner Sanner kan krevje at Tangen sel seg ut av Ako

Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet ser ingen annan utveg dersom Tangen skal kunne byrje i jobben som planlagt 1. september.

Partia meiner den juridiske vurderinga frå lovavdelinga gir finansminister Jan Tore Sanner rom for å stille slike vilkår.

– Finansministeren har full moglegheit til å gripe inn og instruere om dei konkrete vilkåra i tilsetjinga. Det betyr at vårt syn er at finansministeren må gi klar beskjed om at Tangen må selje seg ut av Ako, elles kan han ikkje tiltre, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Meir konkret

Arbeidarpartiet har gitt uttrykk for at Tangen-tilsetjinga ikkje er i samsvar med krava som gjeld for å leie Oljefondet.

Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik har understreka at dei ikkje kan ha nokon meining om Tangens disposisjonar, men at ho personleg vanskeleg ser nokon annan utveg enn at han sel seg ut. Vurderinga frå lovavdelinga gir komiteen moglegheit til ei meir konkret innstilling, klargjorde ho etter at vurderinga kom fredag formiddag.

– Det kan ha betyding til kva slags formulering dei andre partia vil vere villig til å slutte seg til, seier ho.

Kravet om at Tangen skal selje seg ut, skal ikkje ha vore del av dei konkrete formuleringane i innstillinga, skriv Aftenposten. Politikarane frå alle parti seier det er eit mål å finne fram til ei breiast mogleg semje om teksten.

Må finne balansen

Samtidig er opposisjonen oppteken at innstillinga må vere tydeleg nok. MDGs Une Bastholm seier det gjeld å finne ein balanse mellom det dei meiner og kor konkrete dei kan vere i bestillinga av oppfølginga til finansministeren overfor Noregs Bank.

– Det er eit dilemma. Det talerommet eg er forventa å ha, på vegner av befolkninga, er større enn det eg formelt har i ei innstilling, seier ho.

Finanspolitikarane har vore nøye med å presisere at dei frå Stortingets side ikkje kan komme med krav overfor oljefondssjefen, og at dei verken tilset eller avset han.

Men dei gir uttrykk for at det etiske regelverket til Noregs Bank gjer det umogleg å sameine eigarskap i hedgefondet med jobben som oljefondssjef. Det må Sanner rette seg etter og formidle vidare, meiner partia.

Kan ikkje sjå anna løysing

– Vi kan ikkje sjå noka anna løysing enn det. Det har vi peika på før også, seier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Men det er hovudstyret i Noregs Bank og ansvaret til finansministeren å finne ei løysing for at ein fjernar dei interessekonfliktane som ligg der, og det forventar vi no skjer, seier han, og understrekar løysinga må inneber ei endring i realitetane i saka.

