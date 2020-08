Nybø: Krisa i reiselivet er den nye normalen

innenriks

Statsråden var på besøk hos aktørar innan reiseliv og restaurantbransjen i Bergen for å høyre korleis det har gått sidan koronarestriksjonane vart innførte 12. mars. Nybø var klar på at det ikkje kjem nødhjelp med det første, melder NRK.

– Vi får seie det som det er – vi kjem ikkje med pengar no, seier ho.

Medan aktørar i bransjen bad næringsministeren om ei kompensasjonsordning slik at dei kan overleve fram til neste sommar, ber Nybø aktørane vere kreative og finne nye løysingar.

– Dette er den nye normalen, og vi må finne ut korleis vi skal leve med han, seier statsråden.

Ho meiner permitteringsordninga var det viktigaste tiltaket for reiselivsordninga, og fortel at regjeringa no skal sjå på om det er behov for forlenging av ordninga.

(©NPK)