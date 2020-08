Leiaren i finanskomiteen: Stortinget dikterer ikkje den endelege løysinga

innenriks

Han seier at han er glad for at innstillinga frå komiteen blir med i dialogen mellom finansminister Jan Tore Sanner (H) og hovudstyret i Noregs Bank.

– Det som har vore viktig for oss, er at vi gjennom dette no ikkje tek bort handlingsrommet som er nødvendig for ein statsråd og eit hovudstyre å ha, i samsvar med dei lovar og reglar som gjeld, og at det ikkje er vi som dikterer den endelege løysinga som det no skal jobbast med, seier Kapur om innstillinga frå Stortinget.

– Saksbehandlinga vår stoppar her, seier Kapur.

