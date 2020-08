Konklusjon i Tangen-saka lèt vente på seg

innenriks

Innstillinga var opphavleg varsla klokka 13 fredag, men dette vart utsett fordi partia skulle få høve til å setje seg inn i den ferske vurderinga frå lovavdelinga i Justisdepartementet.

Saksordførar Hadia Tajik (Ap) varsla deretter at innstillinga skulle vere klar klokka 15. Men fredag ettermiddag vart det klart at han blir ytterlegare utsett.

Finanspolitikarane skal samlast til eit nytt møte klokka 15.30.

Mange har understreka eit ønske om at komiteen skal kunne samle seg om innstillinga. Samtidig gir opposisjonen klart uttrykk for at innstillinga må innehalde tydelege formuleringar, og bestillinga til finansministeren må føre til reelle endringar i tilsetjingssaka.

