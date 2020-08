KS vil tillate lokal korona-liberalisering

innenriks

– Når kommunane har moglegheit til å innføre strengare koronareglar enn dei nasjonale, bør det òg vere mogleg å ha meir liberale reglar, seier Gram til Kommunal Rapport.

Han påpeikar at det er rundt 80 kommunar som ikkje har hatt noko smitte, og mange andre som har hatt lite smitte. I eit brev til Kulturdepartementet skriv han at «en konkret og lokal vurdering av antall deltakere sett opp mot andre smitteverntiltak» vil vere godt i samsvar med kravet i smittevernlova om ei fagleg vurdering av kva som er nødvendig for å førebyggje ein allmennfarlig smittsam sjukdom eller for å motverke at den blir overført.

– Eg synest vi kunne lempe litt på krava ved store arrangement og kulturhendingar i kommunar med lite smitte. Kommunane kan sjølv avgjere korleis dei skal handtere eit arrangement gitt lokalkunnskap, smittegrada lokalt, og ved å følgje dei vanlege smittevernråda, seier han.

(©NPK)