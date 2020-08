Innstillinga frå finanskomiteen om Tangen-saka noko forseinka

innenriks

Årsaka er at politikarane treng tid til å setje seg skikkeleg inn i den juridiske vurderinga som fredag formiddag kom frå Justisdepartementets lovavdeling.

Finanspolitikarane var samla til eit møte fredag formiddag, men møtet vart avbrote etter kort tid.

– Eg har hatt tru på samrøystes eller breitt fleirtal gjennom heile prosessen, og no som ein har fått avklart frå lovavdelinga at det er tilgjenge for finansministrane å ta kontakt med Noregs Bank om tilsetjinga av ny oljefondssjef, så har ein eit grunnlag for å finne felles formuleringar, seier Arbeidarpartiets Hadia Tajik, som er saksordførar.

