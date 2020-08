Inga avklaring om Tangen-saka fredag – møte i Noregs Bank måndag

innenriks

Etter eit krisemøte mellom Jan Tore Sanner (H) og sentralbanksjef Øystein Olsen møtte dei to pressa fredag kveld. Der understreka Sanner alvoret i saka.

– Dette er ei alvorleg sak, ei sak som påverkar omdømmet og den allmenne tilliten til Noregs Bank, sa Sanner på pressekonferansen.

Olsen opplyste at Tangen kjem til å vere til stades på eit møte i hovudstyret i Noregs Bank måndag ettermiddag. Der skal dei drøfte tilsetjinga av Tangen og kva handlingsrom dei har for å finne ei løysing.

– Vi har hatt dialog med Tangen undervegs, også heilt nyleg med tanke på at vi skal ha ei drøfting med han kommande måndag, sa Olsen, som svarte klart og tydeleg nei på spørsmål om han hadde vurdert å trekkje seg som sentralbanksjef.

Noregs Bank må finne ei løysing

Olsen understrekar at Noregs Bank ønskjer å bidra til å finne ei løysing som sikrar stabile rammevilkår og sikrar tilliten og omdømmet til Oljefondet.

Hovudstyret i Noregs Bank har ansvaret for å finne ei god løysing, men det er rett og viktig at finansministeren har dialog med hovudstyret om saka slik situasjonen er no, seier Sanner.

– Eg håpar at hovudstyret kan finne ei løysing på den situasjonen vi er i no, som sikrar ei god oppfølging av Stortingets forventningar, seier Sanner.

Stortinget: Kan ikkje ha eigarskapar

Stortingets finanskomité slo tidlegare på dagen fast at ny leiar for Oljefondet ikkje kan ha eigarskap eller interesser som kan svekkje tilliten og omdømmet til Noregs Bank, i innstillinga si.

Finanskomiteen sluttar i all hovudsak opp om den knallharde kritikken frå representantskapet knytt til Tangen-tilsetjinga.

– Alle parti står samla bak denne innstillinga, og det understrekar alvoret i situasjonen, seier Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre.

– Stortinget kan verken tilsetje eller avsetje oljefondssjefar, men ein samla finanskomité meiner dei etiske prinsippa i Noregs Bank må liggje til grunn for alle tilsette, og konkluderer til liks med representantskapet at dette ikkje er tilfelle i dag, seier Ap-leiaren.

– Handlingsrom

Leiaren i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), seier han er glad for at innstillinga frå komiteen blir med inn i dialogen Sanner skal ha med hovudstyret i Noregs Bank.

– Det som har vore viktig for oss, er at vi gjennom dette no ikkje tek bort det handlingsrommet som er nødvendig for ein statsråd og eit hovudstyre å ha i samsvar med dei lovene og reglar som gjeld, seier han.

Kapur understrekar at Stortinget ikkje kan diktere den endelege løysinga som det no skal jobbast med.

– Saksbehandlinga vår stoppar her, seier han.

– Alvorleg konklusjon

Støre understrekar at det for Arbeidarpartiet har vore viktig at ein samla komité understrekar at det internasjonale arbeidet til Oljefondet med skatt og openheit ikkje skal bli svekt.

– Komiteen har gått grundig inn i denne saka, og vi legg ein alvorleg konklusjon på bordet i dag. No er det opp til finansministeren å følgje dette opp overfor Noregs Bank. Denne prosessen har vart for lenge allereie, og det er viktig at det no kjem ein konklusjon, seier Støre.

– Dette handlar om tilliten til ein av dei viktigaste institusjonane våre. Det handlar om at vi må vere sikre på at det er interessene til det norske folket som avgjer kva investeringar Oljefondet gjer, seier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik, som er saksordførar.

Faren for interessekonflikt

Tilsetjinga av hedgefondforvaltaren Nicolai Tangen har den siste tida fått intens politisk merksemd etter at Noregs Banks representantskap retta skarp kritikk mot tilsetjingsprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonfliktar knytte til Tangen ikkje har vore rydda av vegen.

Noregs Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

Formelt er det Noregs Bank som har ansvaret for å tilsetje ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om kva rom Sanner har til å instruere Noregs Bank i saka, har stått sentralt.

Fredag slo lovavdelinga i Justisdepartementet fast at Sanner truleg har høve til å gi sentralbanken «generelle instruksar», også i konkrete tilsetjingsprosessar.

Tangen tiltrer etter planen som ny sjef for den norske oljeformuen 1. september.

(©NPK)