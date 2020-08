Historisk høg del uføre i Noreg

innenriks

Ved utgangen av juni var det 357.500 personar i aldersgruppa som fekk uføretrygd – ein auke på 2.200 personar frå mars.

– Talet på personar som får uføretrygd, held fram med å auke, og delen av befolkninga som får uføretrygd har aldri vore høgare. Uføredelen er høgast i dei eldste aldersgruppene, men aukar òg blant dei yngste, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Holte seier det er urovekkjande at stadig fleire yngre risikerer å stå på sida av arbeidslivet, og han meiner at innsatsen må aukast tidleg i helseforløpet for å kunne snu den galne utviklinga.

Store kjønnsforskjellar

Blant kvinner og menn går det eit skilje ved 30-årsalderen. Fram til fylte 29 år er det fleire uføretrygda menn enn kvinner. Etter fylte 30 år er det derimot motsett. Forskjellen mellom kvinner og menn har auka dei siste åra, og forskjellen aukar òg med alderen.

Per juni i år var prosentdelen uføretrygda kvinner historisk høg, med 12,5 prosent av alle kvinner i alderen 18 til 67 år. Delen har auka med 0,3 prosentpoeng sidan same periode i fjor.

For å samanlikne var 8,5 prosent av alle menn uføretrygda i den same perioden. Denne delen auka med 0,2 prosentpoeng.

Stor auke i Oslo

Ved utgangen av første halvår i år var det 29.496 personar som var uføretrygda i Oslo. Det er 6,1 prosent av befolkninga til hovudstaden mellom 18 og 67 år, og det er ein auke på 6,9 prosent i forhold til same tid i fjor.

Auken kjem hovudsakleg av dei nye AAP-reglane frå 2018, som har medført at det er færre som får arbeidsavklaringspengar, og at overgangen av personar frå AAP til uføre har auka noko, ifølgje Nav.

I Oslo aukar delen uføre mest blant aldersgruppene under 35 år.

– I hovudsak kjem auken av blant unge diagnosar innan psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar, og dessutan medfødde misdanningar, seier Nav-direktør Sonja Skinnarland i Oslo.

(©NPK)