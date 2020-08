Høie: Koronavaksinen blir ikkje obligatorisk

innenriks

– Nei, vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinasjon i Noreg, og vi har heller aldri hatt behov for det, fordi oppslutninga om vaksinasjon har vore veldig høg. Den har faktisk vore aukande dei siste åra, seier Høie til NTB.

Forskingsmiljø og legemiddelselskap over heile verda kappast om å vere først ute med ein vaksine mot covid-19. Torsdag opplyste helseministeren at den første vaksinen forhåpentlegvis blir godkjend før jul, og at dei første dosane truleg kjem til nordmenn i byrjinga av 2021.

– Vi vil sjølvsagt ikkje få vaksine til heile befolkninga på ein gong, så det vil vere ei prioritering i utrullinga. Det vanlege er å verne dei som jobbar i helsetenesta først og som er i ekstra sårbare grupper, seier Høie.

Alvorlege biverknader

Sist gong ein pandemi herja i Noreg, under svineinfluensaen i 2009, valde 2,2 millionar nordmenn å følgje rådet frå helsestyresmaktene om å vaksinere seg. I ettertid viste det seg at vaksinen auka risikoen for å utvikle søvnsjukdommen narkolepsi.

– Gjennom at så mange vart vaksinerte, oppdaga ein at det var ei lita gruppe som tolte denne vaksinen dårlegare og fekk ein del biverknader som ikkje var oppdaga i den store og breie testinga. Det er noko som kan skje, understrekar Høie.

Til saman har norske styresmakter betalt ut 365 millionar kroner til 154 personar som utvikla alvorlege biverknader etter å ha teke svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009 og 2010.

Høie seier at erfaringane frå den gongen er at ein gjerne må vere endå opnarane om mogleg risiko og meir medvitne på kva grupper ein vaksinerer først. Han seier at det truleg ikkje blir aktuelt å vaksinere barn først.

– Ein vaksine som blir i teken i bruk, vil vere testa og rekna som trygg nok. Men det er heilt klart at når ein vaksine er ny, så vil ein få meir kunnskap om verknad og biverknader etter kvart som ein større del tek han i bruk, seier han.

Vaksineskepsis

Koronavaksinen kjem truleg til å bli utvikla på rekordtid.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) understrekar at utviklinga er underlagd strenge regime og system for å sikre at vaksinen er trygg før han kjem på marknaden.

Ho trur at mange nok kjem til å vaksinere seg, sjølv om det er frivillig.

– Dette med vaksineskepsis er òg noko vi må sjå på og adressere. Men jamt over er situasjonen i Noreg at folk har stor tillit til systema for vaksinasjon og at svært mange nyttar seg av dei vaksinane som er tilgjengeleg, seier ho.

FHI har sett ned ei gruppe som saman med ekspertar i andre etatar førebur utrullinga av vaksinen i Noreg.

– Dei ser på korleis ein praktisk skal gjere det, og dei gjer modelleringar av effekten, seier ho.

