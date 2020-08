Fleire tusen i karantene i Vestvågøy kommune

innenriks

Kommunen har stengt tre skular og ein barnehage fredag, og ber alle barn, ungdom og foreldre som har tilknyting til institusjonane om å gå i karantene, skriv NRK.

Torsdag ettermiddag og kveld vart det meldt om fem nye smittetilfelle i Vestvågøy. Derfor stengjer kommunen mellombels Vest-Lofoten vidaregåande skule, Ballstad skule, Leknes skule og Arken barnehage.

– Det er eit føre var-tiltak for å avgrense smitta, og i dag og gjennom helga vil vi halde fram arbeidet med smittesporing. I og med at vi fekk fem nye smittetilfelle i går som omfattar skulane og barnehagen, så er dette tiltaket nødvendig for å avgrense smitte, seier ordførar Remi Solberg (Ap).

Unntaket er personar som har samfunnskritiske jobbar.

Kommunen jobbar med å kartleggje omfanget av nærkontaktar til dei som har fått påvist smitte. Det er totalt registrert 14 positive prøver i kommunen sidan månadsskiftet.

Vestvågøy kommune er Lofotens mest folkerike kommune med sine 11.433 innbyggjarar.

