Berre 10 av 3.000 koronatestar på Gardermoen var positive

Det betyr at testane ikkje viser noka overhyppigheit av importsmitte via flyplassen, skriv Flysmart24.

Ullensaker kommune er ansvarleg for testane, som vertskommune for flyplassen. Teststasjonane vart sett opp torsdag 12. august, i eit samarbeid med Avinor og Helsedirektoratet. Testane er gratis og frivillige for passasjerar som kjem til flyplassen. Drygt 10–12 prosent av innreisande frå utlandet testar seg, ifølgje tal frå kommuneoverlege Tom Sundar i Ullensaker kommune.

– Det gir ein brukbar indikasjon på kor stort problemet med importsmitte er, seier Sundar.

Rundt 15 prosent av dei som tek testen er utanlandske statsborgarar, både turistar og gjestearbeidarar.

