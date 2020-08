Økokrim ventar fleire meldingar av trygdebedrag

innenriks

Dei to mennene på høvesvis 29 og 35 år vart varetektsfengsla i fire veker, to veker med brev- og besøksforbod og i full isolasjon.

Mennene vart arresterte tysdag saman med fleire andre personar i ein koordinert Økokrim-aksjon.

Siktingane gjeld grovt trygdebedrageri av støtteordningane i samband med pandemien og grovt heleri av utbyttet frå bedrageriet.

Politimelding frå Nav

Etterforskinga starta etter at Økokrim hadde fått ei politimelding frå Nav i slutten av juli, og dessutan ei politimelding dei fekk frå Eininga for finansiell etterretning basert på mistenkjelege transaksjonar.

Personane skal ha gitt feilaktige opplysningar for å få utbetalt nær fire millionar kroner.

Dei politimelde skal ha utnytta dei automatiserte prosessane som Nav har etablert for å effektivisere saksbehandlinga.

Ventar fleire politimeldingar

– Vi har identifisert dette som ein trussel i trusselvurderinga vår. Vi meiner det er sannsynleg at støtteordningane som er etablerte i samband med pandemien, vil bli misbrukte, påpeikar politiadvokat Daniel Sollie i Økokrim til NTB.

Han seier at det allereie har komme nokre politimeldingar.

– Men vi ventar og vi veit at det kjem fleire. Det er for tidleg å seie noko om omfanget, anna enn at vi ventar at det er større enn det som er avdekt til no, seier Sollie.

Politiadvokaten ser ikkje bort frå at det samla beløpet kan bli større enn det dei no opererer med.

