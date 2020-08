Syklist i 70-åra alvorleg skadd etter påkøyring i Telemark

innenriks

Ulykka skjedde i krysset Håkanesvegen-Gaustavegen i Tinn kommune torsdag formiddag.

– Kvinna har kryssa vegen på sykkel då det kom ein bil imot som ikkje klarte å stoppe og trefte henne, seier operasjonsleiar Erik Gunnerød i Søraust politidistrikt til NTB.

Kvinna i 70-åra er send til Ullevål i Oslo med luftambulanse.

– Kvinna var vaken då ho vart henta, men klaga over smerter i rygg og skulder. Meldinga frå Ullevål er at ho er alvorleg skadd, seier Gunnerød.

Bilføraren er ein mann i 80-åra.

– Vi har ikkje beslaglagt førarkortet hans per no, men det er oppretta sak for å undersøkje nærare kva som har skjedd, seier Gunnerød.

(©NPK)