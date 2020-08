Oppgitt politi håpar studentane snart byter ut øl og fest med bøker og studiar

innenriks

Politiet rundt om i norske byar har meldt om uforholdsmessig mange festklager denne hausten. Skjenkestopp på byen på grunn av koronavirus, og studiestart etter eit halvår prega av isolasjon, får mykje av skulda.

I Trondheim måtte politiet kvittere ut 36 klager frå publikum om høg musikk i heile Midtbyen.

– Ein ting er at det er slitsamt for oss, men for bebuarane byrjar det å bli mykje. Vi har prøvd å nå over så mykje vi kan, men vi har hatt ein del andre oppdrag å prioritere først. Men der vi har vore, har vi notert personalia og gitt pålegg, seier operasjonsleiar Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Kva tenkjer du om at det skjer natt etter natt no?

– Alle studentane skal jo vere klare over at det er nattero frå 23 no. Så det minner om litt dårleg dømmekraft, seier Mogstad.

Han understrekar at det blir gitt bøter dersom pålegg ikkje blir følgt, og at politiet eventuelt må gå gjennom arkiva og sjå om enkelte adresser skil seg ut med festing natt etter natt. Heller ikkje det dårlege vêret sette ein dempar for festinga i natt.

– Det verkar ikkje som det hjelpte noko, nei. Det er høg musikk og skråling ut av vindauge. Men eg tenkjer at snart må vel desse studentane setje seg ned og lese bøker, så då døyr det kanskje litt ut, seier Mogstad.

