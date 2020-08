Nytt nederlag i Høgsterett for fetteren til Birgitte Tengs

innenriks

Dermed må fetteren framleis leve med den sivilrettslege dommen, der han blir dømd til å betale oppreisning til foreldra til Birgitte Tengs, sjølv om han vart frikjend for drapet i retten. Det er konsekvensane av avgjerda til Høgsterett denne veka.

– Ankeutvalet til Høgsterett finn det samrøystes klart at anken ikkje kan føre fram, heiter det i rettsavgjerda.

Fetteren vil no vurdere om saka kan førast inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, opplyser forsvararen, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

Birgitte Tengs (17) vart funnen drepen nær heimen sin på Karmøy 6. mai 1995. To år seinare vart den då 19 år gamle fetteren til Tengs dømd for drapet, men vart i denne ankerunden i 1998 frikjend i Agder lagmannsretten. Samtidig vart han dømd til å betale foreldra til Tengs 100.000 kroner i oppreisning. Kravet er seinare ettergitt, men dommen står ved lag.

Det var Stavanger Aftenblad som først skreiv om dette førebels siste kravet om oppheving av dommen – 22 år etter frirettsavgjerda.

Kravet kom for seint

Fetteren gjekk til retten med eit krav om at den sivile saka måtte opnast på nytt og viste mellom anna til at politiet no ser bort frå han om mistenkt i saka. Det finst ikkje nokre bevis som tilseier at fetteren hadde noko med drapet på Birgitte Tengs å gjere, og sjølve grunnlaget for den sivile dommen er dermed ikkje-eksisterande, ifølgje forsvararane til mannen, advokatane Arvid Sjødin og Bent Endresen.

Fetteren ville aldri vorte dømd til å betale erstatning om saka hadde gått i dag, meiner dei.

– Det strir mot den allmenne rettsoppfatninga at ein som er frifunnen og erklært uskuldig av politiet, skal sitje med den belastninga det inneber å ha ein dom i ei drapssak mot seg, seier Sjødin.

Kravet om gjenopning vart avvist av Agder lagmannsrett tidlegare i år fordi det vart sett fram altfor seint. Ankeutvalet til Høgsterett gir inga grunngiving utover konklusjonen om at anken over dommen til lagmannsretten ikkje vil føre fram. Heller ikkje ankeutvalet har vurdert bevisa i saka, men forkasta anken fordi han er levert inn for seint, ifølgje Sjødin.

Ny etterforsking

– Høgsterett legg opp til at ein annan gjerningsperson må tiltalast og blir domfelt for at klienten min skal bli reinvaska. Eg reknar med at sjølv ikkje Høgsterett ønskjer ein situasjon der to menn er dømde for det same lovbrotet, seier han.

I desember 2016 rådde Cold case-gruppa til Kripos til ei ny etterforsking i den uoppklara saka. I samband med etterforskinga vart det i 2017 sett i gang eit DNA-prosjekt. Hausten same året vart DNA-analysar av tidlegare utesta biologisk materiale og retesting av tidlegare prøvar sende til GMI i Innsbruck i Austerrike.

Etterforskarane fekk analyseresultata i fjor vår, men politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt sa då til NTB at det ikkje vil bli gitt nokon kommentarar før resultata er vurderte nøye og eventuelt gjort nødvendige etterforskingssteg.

Sjødin peikar på at også dei nye DNA-analysane ser bort frå klienten hans som gjerningsmann, sidan fetteren ville ha vore arrestert viss det motsette var tilfelle.

(©NPK)