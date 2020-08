Lovavdelinga bedt om å vurdere Sanners handlingsrom

innenriks

Det sentrale spørsmålet er finansminister Jan Tore Sanners (H) eventuelle instruksjonsstyresmakt overfor Noregs Bank.

– Det er riktig at vi forhøyrer oss med lovavdelinga for også å få vurderinga deira om instrukstilgjenge. Vi ser at det kan vere ulike syn, og vi ønskjer derfor å få vurderinga deira, seier Sanner til NTB.

Justisdepartementet stadfestar at lovavdelinga har fått førespurnaden.

Vurderinga er venta å vere klar allereie torsdag ettermiddag.

Omstridd

Nyleg konkluderte ei juridisk utgreiing som Finansdepartementet bestilte frå advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikkje har lov til å gripe inn i tilsetjinga av Tangen. Konklusjonen låg tett opptil departementets eiga vurdering av saka.

Fleire jussprofessorar meiner likevel Sanner har moglegheit til å gripe inn, ifølgje Dagens Næringsliv.

– Det er openbert at finansminister Jan Tore Sanner kan overstyre tilsetjinga av Tangen, seier professor Benedikte Moltumyr Høgberg til avisa.

Ho får støtte frå jussprofessorane Hans Petter Graver og Ola Mestad ved Universitetet i Oslo.

Ei vurdering frå lovavdelinga i Justisdepartementet vil likevel vege tungt.

Frist til fredag

Det er Noregs Banks hovudstyre og sentralbanksjef Øystein Olsen som har ansvaret for tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Tilsetjinga er for tida gjenstand for intens politisk merksemd, etter at Noregs Banks representantskap retta skarp kritikk mot tilsetjingsprosessen.

Ein samla opposisjon meiner Sanner må gripe inn i Tangen-saka, men partia har vore usamde om kor avgjerande den eksterne juridiske vurderinga frå Arntzen de Besche er.

Framstegspartiet har vore oppteke av å avklare handlingsrommet til finansministeren, medan SV derimot meiner at det ikkje er grunn til å leggje stor vekt på vurderinga og viser til motstemmer frå det juridiske miljøet. Arbeidarpartiet meiner heller ikkje vurderinga bør vege tungt.

Intens sluttspurt

Finanskomiteen på Stortinget behandlar no den kritiske rapporten frå kontrollorganet. Komiteen møtest på nytt torsdag klokka 12 og har då eitt døgn på seg til å komme fram til ei innstilling i saka.

Etter det NTB forstår, vil ikkje finanskomiteen kunne konkludere i saka før vurderinga frå lovavdelinga er klar.

I tur og orden har dei ulike partia dei siste dagane flagga synspunkta sine i saka, men Høgre har halde igjen.

Eit sentralt moment i diskusjonen om innstillinga er kor langt Stortinget kan gå i sin kritikk, utan at det blir lovstridig og ei direkte innblanding i arbeidet til sentralbanken. Frp har bede Sanner «gå i dialog med hovudstyret for å prøve å finne ei løysing» i saka.

Tangen skal etter planen tiltre som ny sjef i oljefondet 1. september.