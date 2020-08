Lang venteliste for villreinjakt

innenriks

– Dette er ei jakt som har gått føre seg sidan istida, og er litt annleis enn anna storviltjakt. Det freistar mange, seier fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget, i Statskog i ei pressemelding.

Sidan Noreg er det siste landet i Europa med villrein, har styresmaktene eit særskilt ansvar for bestanden, og derfor blir jakta forvalta av staten, ikkje kommunar og fylkeskommunar. Det blir ikkje stilt særskilde krav til villreinjakt ut over ordinære krav som blir stilte til all storviltjakt, men stadig fleire tek kurs for å jakte villrein.

Det er vanskeleg å felle villrein, sidan jegeren må komme svært nær dyret. I tillegg er det krevjande å få dyret ned frå fjellet. Fram til 1950-talet var villrein relativt dominerande innan storviltjakt, men bestandane av elg og hjort auka så mykje under midten av førre hundreår at desse dyra utgjer hovudtyngda av storviltjakta i dag.

Villreinen lever i fjellområda frå Sør-Trøndelag og sørover. Om lag halvparten av stammen er på Hardangervidda, og mange av dei resterande held til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

