– Det er ei stor utfordring fordi det er ein trøyttleik no, men vi er avhengig av å kommunisere og opprette tillit, sa han på koronapressekonferansen på torsdag.

Han viste til ei undersøking frå Norsk koronamonitor der det kjem fram at fleire er bekymra no enn før og at tilliten til helsestyresmaktene har gått ned.

