Frivillighet Norge: Glad for ny krisepakke – skuffa over breidda

Éin milliard friske koronakroner til idretten og frivillige er positivt, meiner Johnsen. Men samtidig etterlyser han ei breiare ordning som femnar fleire av dei 320 medlemsorganisasjonane.

– Det er sikkert halvparten av organisasjonane som ikkje har nokon nytte av denne ordninga, seier Johnsen til NTB.

Tredje krisepakke

Kulturminister Abid Raja (V) presenterte torsdag ein tredje krisepakke på éin milliard kroner for å kompensere inntektstapane i idretten og frivillige organisasjonar som følgje av viruspandemien. Den skal dekkje inntektsbortfall i perioden 1. september til 31. desember frå eksempelvis loppemarknader, utleige, billettinntekter frå idrettsanlegg og andre tilbod idrettslag og frivillige organisasjonar måtte ha.

For å stimulere til meir aktivitet blir ordninga vridd frå 1. november i retning av å påskjønne dei arrangørane som berre delvis avlyser, stengjer eller utset arrangementa og aktivitetane sine som følgje rådet eller pålegget til styresmaktene. Desse kan søkje om å få kompensert 70 prosent av tapa sine, medan arrangement eller aktivitetar som blir heilt avlyste, berre vil få 50 prosent i kompensasjon.

Johnsen er både glad for at ordninga blir vidareført og at det blir stimulert til meir aktivitet.

– For dei som kjem inn under ordninga, er dette eit veldig viktig tilskot. Vi ønskjer å komme i gang med aktivitet. At styresmaktene seier at dei ønskjer å støtte oppunder det, er vi glade for, seier han.

Skuffa

Frivillighet Norges meiner tre krav må innfriast for å sikre frivillige organisasjonar framover: Full momskompensasjon, innføring av momskompensasjon for frivilligheitsbygg og tiltakspakke for omstilling i frivillige organisasjonar.

I pakken som vart presentert torsdag, er ingen av krava innfridde. Skuffande, meiner Johnsen.

– Ein momskompensasjon ville vore meir ubyråkratisk og nådd langt breiare ut, seier han og peikar på at mange organisasjonar ikkje har kunna søkje på ordninga fordi dei har inntekter som fell utanfor.

I tillegg blir mange skvisa ut på grunn av minimumsgrensa på inntektsbortfall på 25.000 kroner.

Omlegging kostar

Johnsen peikar òg på at mange organisasjonar no må leggje om aktivitetane på grunn av nye smittevernreglar. Også det kostar pengar.

– Mange har kanskje ikkje hatt behov for støtte, men framover vil mange måtte endre aktivitetane sine slik at dei kan gjerast innanfor smittevernreglane. Dei kjem til å trenge støtte til dette. Eg håpar på dialog med styresmaktene om dette framover, seier han.

