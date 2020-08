Få trus- og livssynssamfunn søkjer om kompensasjon

innenriks

– Mange vi har snakka med opplever at dette er ein del av dugnaden. Eg har høyrt forsamlingar seie at dei har færre inntekter, men også litt færre utgifter, og at det ikkje er dei det er mest synd på, fortel generalsekretær i Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, til Kristelig Pressekontor.

Trus- og livssynssamfunn kan søkje middel frå krisepakka for det frivillige. Joys fortel at nokre seier dei har lågare inntekter, men også lågare utgifter. I tillegg treffer ikkje krisepakka alle trussamfunn godt fordi inntekter gjennom pengegåver ikkje blir kompenserte, skriv Dagen.

– Mange har hatt svikt i inntekter gjennom kollekt og den typen ting som ordninga ikkje rammar godt nok. Den passar best for svikt i inngangsbillettar og sal, og det har vi jo ikkje i så stor grad i trus- og livssynssamfunn, seier Joys.

