Amerikanske bilskilt blir tilgjengelege i Noreg

Medan dei vanlege norske bilskilta er 52 cm x 11 cm, er amerikanske bilar tilpassa amerikanske skilt på 30 cm x 15 cm, slik at det har vore behov for tilpassingar for å få på norske skilt, skriv Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

Dei nye skilta vil ha bokstavar og tal på to rader, og bileigarar kan sende bilete som dokumentasjon i staden for å møte opp med bilen for framvising.

– Dette er ei ordentleg gladnyheit for eigarar av amerikanske bilar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Statsråden lovar òg endå ei gladnyheit for bilentusiastane.

– Vi vil no òg opne for å kunne kombinere personlege kjennemerke både med amerikanske kjennemerke og andre små kjennemerke. For å få dette på plass må det ein del tekniske endringar og regelverksendringar til. Dei vil truleg vere klar for høyring denne hausten, seier samferdselsministeren.

