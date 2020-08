Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Mest omsett var Equinor, som gjekk ned 0,6 prosent. Også Norsk Hydro fall i verdi, med 3,4 prosent, medan andre av dei mest omsette aksjane avslutta handelsdagen med positivt forteikn: Mowi (+1,2), Yara (+0,3), Telenor (+1), NEL (+2) og DNB (+0,7).

Særleg éin aksje utmerkte seg onsdag. Bioteknologiselskapet ArcticZymes Technologies steig med 17,3 prosent etter at selskapet la fram tala for andre kvartal same dag.

Oljeprisen fall, og onsdag ettermiddag vart eit fat nordsjøolje omsett for 44,8 dollar fatet – ein nedgang på 0,5 prosent.

Også dei tonegivande europeiske aksjeindeksane gjekk svakt opp onsdag. Dax 30-indeksen i Frankfurt steig 0,55 prosent, FTSE 100 i London gjekk opp med 0,44 prosent, medan CAC 40 i Paris steig 0,48 prosent.

