Samla opposisjon meiner Sanner må gripe inn i Tangen-saka

innenriks

Konflikten er så akutt og så fastlåst at finansministeren må bidra til å løyse opp i floken, meiner finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.

– Det er ingen veg utanom. Her må finansministeren bidra til å løyse denne konflikten, som kan bli svært skadeleg viss han får utvikle seg, seier Limi.

Har handlingsrom

Frp meiner finansministeren har eit visst handlingsrom, sjølv om ein ekstern juridisk analyse tysdag konkluderte med at departementet ikkje har høve til å instruere hovudstyret.

– Vi ber finansministeren å gå i ein dialog med hovudstyret for å prøve å finne ei løysing på dette så raskt som i det heile mogleg, seier Limi.

Frp viser til konflikten som har oppstått mellom hovudstyret i Noregs Bank, som tilsette Tangen, og representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan. Partiet fryktar at situasjonen er i ferd med å bli så alvorleg at det kan skade omdømmet og forvaltninga av Oljefondet.

Nær samla Stortinget støttar kritikken

Det er nesten eit samla Storting som no har gitt uttrykk for at dei i hovudsak stiller seg bak kritikken mot tilsetjingsprosessen. Berre Høgre har enno ikkje landa på nokon konklusjon.

Opposisjonen er i stor grad samd om at det er finansministeren som må ta saka vidare. KrF har på si side meint at saka bør sendast tilbake til hovudstyret for ei ny vurdering, men har ikkje fått støtte frå andre parti for forslaget sitt.

Dei finanspolitiske talspersonane avslutta onsdag ettermiddag endå eit hastemøte for å diskutere saka. Fleire gir uttrykk for at det går framover og øygnar moglegheiter for at eit breitt fleirtal kan samle seg om ei løysing.

– Grunnlag for å finne saman

Kari Elisabeth Kaski i SV meiner konklusjonen til Frp liknar det som SV tidlegare har komme fram til. Også Hadia Tajik i Arbeidarpartiet meiner å sjå konturane av ei innstilling. Finanskomiteen har frist til fredag med å levere innstilling i saka.

– Komiteen jobbar framleis med å formulere konklusjonen om korleis dette skal følgjast opp, men eg oppfattar at eit klart fleirtal støttar hovudlinja i kritikken frå representantskapet. Det legg grunnlag for at det bør vere mogleg å finne eit breitt fleirtal, seier ho til NTB.

Usamde om vurderinga

Partia er usamde i kor avgjerande den eksterne juridiske analysen frå det private advokatselskapet Arntzen de Besche er. For Framstegspartiet har den vore ei viktig brikke i å avklare handlingsrommet til finansministeren, seier Limi.

SV meiner derimot det ikkje er grunn til å leggje stor vekt på analysen og peikar på at det har komme andre synspunkt frå det juridiske miljøet. Arbeidarpartiet meiner heller ikkje denne vurderinga bør vege tungt.

– Ho har ingen bindande juridisk verknad. Vi tek ho til orientering, seier Tajik.

Ho meiner det vesentlege er om tilsetjingsprosessen har vore tillitvekkjande, og peikar på at svaret på dette ikkje er å finne i analysen.

– Heller ikkje svaret på om tilliten og omdømmet til Oljefondet blir sikra gjennom ei tilsetjing som har fått kritikk frå først kontrollorganet til Noregs Bank og deretter frå eit fleirtal på Stortinget, seier ho.