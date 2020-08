Politiet innfører opphaldsforbod ved vindkraftutbygginga på Haramsøy

innenriks

– Bakgrunnen for forbodet er at det i lengre tid og ved fleire tilfelle har vore ferdsel og annan aktivitet som har hindra vindkraftutbygginga. Dette har særskilt vore retta mot anleggsverksemda på fjellplatået, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim ved Ålesund politistasjon i ei pressemelding.

Ferdselsforbodet blir innført frå midnatt førstkommande måndag og vil gjelde for alle bortsett frå dei som jobbar med utbygginga av vindmølleparken på Haramsøya, og dei som driv med jordbruk i området. Forbodet skal òg berre gjelde på dagtid medan anleggsverksemda går føre seg, og gjeld førebels i ein månad.

Aksjonar

Grunnen til at opphaldsforbodet no blir innført er at motstandarar av vindmølleparken den siste tida har gjennomført aksjonar.

Solheim seier at politiet hadde håpa at det ikkje skulle bli nødvendig å innføre eit så inngripande tiltak.

– Men dei siste dagane har vi sett at det held fram slik det gjorde då anleggsarbeidarane tok ferie, med aksjonar som hindrar arbeidet til entreprenøren i vindparkområdet, seier Solheim.

Sunnmørsposten melde måndag at aksjonistar på Haramsøya hindra anleggsbilar i å køyre i land frå ferja, slik at bilane måtte bli med ferja tilbake til fastlandet.

Kan gi 8.000 i bot

– Eit opphaldsforbod er inngripande mot allemannsretten, men vi har lagt vekt på at det ikkje skal vere meir omfattande enn høgst nødvendig. Derfor vil forbodet berre gjelde når det er anleggsarbeid. Det betyr at folket på Haramsøya kan bruke rekreasjonsområda fritt frå tidleg torsdag ettermiddag til måndag formiddag. Det same gjeld om kveldane tidleg i veka.

Politiet opplyser samtidig at brot på opphaldsforbodet kan resultere i bøter på rundt 8.000 kroner.