København og fire land i Europa blir «raude»

innenriks

– På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona har regjeringa vedteke at desse landa og regionane går frå gult til raudt på smittekartet for Europa, skriv UD i ei pressemelding.

Reisande til «Region Hovedstaden», som mellom anna vil seie København, må gå i karantene i ti dagar ved innreise til Noreg etter natt til 22. august. Det må òg personar som reiser til Storbritannia, Hellas, Irland og Austerrike.

Den danske regionen og dei fire landa har denne veka passert grensa på 20 nye covid-19-tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste fjorten dagane.

UD åtvarar òg mot reiser som ikkje er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyane, Frankrike, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tsjekkia og fleire regionar i Sverige og Danmark.

Norrbotten i Sverige blir gul og er dermed ikkje lenger omfatta av UDs reiseråd.

– Både smittesituasjonen og dei lokale restriksjonane kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenkje seg nøye om og setje seg inn i situasjonen i det landet dei skal reise til. Unntaka frå reiserådet er ikkje ei oppmoding om å reise utanlands, heiter det i pressemeldinga.