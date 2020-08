Hydro reduserer drifta ved Alunorte grunna vedlikehald

innenriks

Vedlikehaldet av røyrleidningen vil mellombels stanse produksjonen ved Hydros bauksittgruve Paragominas, og reduserer produksjonen ved Alunorte.

Forventa produksjon ved Alunorte vil liggje på eit nivå mellom 35–45 prosent av full kapasitet, opplyser Hydro i ei pressemelding.

– Den reduserte produksjonen vil påverke dei økonomiske resultata for tredje kvartal 2020, heiter det i meldinga.

Hydro hadde planlagt utskifting av to delar av røyrleidning i tredje og fjerde kvartal 2020 som ein del av ein langsiktig vedlikehaldsplan. Under dette planlagde arbeidet vart det oppdaga at ein del av røyrleidninga hadde forverra seg raskare enn forventa.

Dermed vart det tysdag vedteke å erstatte denne delen av røyrleidninga tidlegare enn opphavleg planlagt.

(©NPK)