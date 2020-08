Fjellinjen-selskap blir seld til Fremtind Forsikring

innenriks

– Vi er fornøgde med salet og glade for at kjøparen er ein solid og innovativ aktør som vil ta vare på bompengeinnkrevjinga og kundane på ein god måte, seier administrerande direktør i Fjellinjen Janne Oddaker i ei pressemelding.

Ho legg til at salet er eit viktig steg for Fjellinjens oppfylling av bompengereforma og utskrivarforskrifta, som seier at ein Autopass-utskrivar ikkje kan eigast av eit bompengeselskap etter utgangen av 2020.

Fremtind vil altså overta beteninga av dei 750.000 Autopass-kundane til Fjellinjen når salet er gjennomført. Ein Autopass-utskrivar er eit selskap som inngår Autopass-avtalar med bilistar, leverer bombrikke til kundane sine og krev inn betaling for bompasseringane.

– Bompengar er for mange ein del av kvardagsøkonomien, og vi skal gjere kvardagen enklare for både private bilistar og bedrifter, ikkje berre i Oslo og Viken, men i heile Noreg. Saman med eigarbankane våre, Sparebank 1 og DNB, vil vi gi kundane oversikt over bompengeabonnementet i mobilbanken, løpande trekk frå konto, enklare handtering ved bilbyte og tilgang på rask veghjelp, seier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.

Salet medfører inga endring for kva bompengane går til.

(©NPK)