FN-flyktningar til Noreg for første gong sidan mars

Noreg skal etter planen ta imot ein kvote på 3.015 overføringsflyktningar i 2020, ifølgje Justis- og beredskapsdepartementet. Men koronapandemien har forseinka prosessen.

– På grunn av stengde grenser og flyplassar i dei fleste av uttakslanda våre har det ikkje vore mogleg å få til utreise for overføringsflyktningar som er tekne ut i Jordan, Uganda, Etiopia og Jordan så langt. Vi får no ut dei første flyktningane med opphald i Libanon etter at flyplassen der opnar opp litt, skriv presserådgivar Vibeke Schjem i Utlendingsdirektoratet (UDI) i ein e-post til NTB.

Dei fem familiane som blir henta frå Libanon, kjem til Gardermoen torsdag. Dei blir tekne imot av tilsette i kommunane der dei skal bu: Oslo, Drammen, Notodden, Trysil og Vestre Toten. Dei må vere i karantene i ti dagar etter innreisa.

Ventar på å få reise

Hittil i år har 930 flyktningar vorte plukka ut for å hentast til Noreg, men berre 264 av dei har altså komme til landet, opplyser UDI.

Etter planen skulle 300 kongolesiske flyktningar som held til i Rwanda, plukkast ut til opphald i Noreg i mai og august, men det har pandemien sett ein stoppar for. Norske tilsette blir for tida ikkje sendt ut for å gjere intervju med flyktningar som blir vurderte for opphald i Noreg.

– Det er framleis ikkje mogleg å gjennomføre fysiske uttak eller intervju ansikt til ansikt. Vi har derfor så smått byrja å gjennomføre fjernintervju i Rwanda, opplyser Schjem.

28 personar i Rwanda har i sommar fått innvilga opphald etter fjernintervju.

Gap vekkjer bekymring

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) måtte stanse overføringane av flyktningar frå leirar rundt om i verda i mars. Det ramma 10.000 flyktningar som hadde fått beskjed om at dei skal få ein ny stad å bu.

– Det er eit gap mellom talet på flyktningar som treng busetjing, og plassane som dei ulike landa gjer tilgjengeleg, og dette skaper uro. Vi vil framleis be fleire land om å bli med å finne løysingar for eit større tal flyktningar, påpeika UNHCR då arbeidet vart teke opp igjen i juni.

Ved utgangen av fjoråret var 26 millionar menneske på flukt utanfor heimlanda sine, ifølgje FN.

