Erkjende straffskuld for kyrkjebrann då rettssak starta

innenriks

Dombås kyrkje vart påført skader for 20 millionar kroner då ho vart tend på natt til 20. februar i år. Ein dryg månad seinare vart Sel kyrkje prøvd tend på, men brannen vart oppdaga av ein vektar og vart sløkt før bygningen vart påført vesentlege skadar. Ein mann vart kort etter arrestert og sit no tiltalt for grovt skadeverk.

Då rettssaka starta i Nord-Gudbrandsdal tingrett onsdag, erklærte 28-åringen seg skuldig etter tiltalen, skriv Gudbrandsdølen Dagningen. Mannen er av utanlandsk opphav, men har budd på Dombås sidan 2015.

– Skadeverket er særleg grovt fordi det særleg blir lagt vekt på at det innebar øydelegging av gjenstand som har betydeleg historisk, nasjonal eller religiøs verdi, eller som innebar ei svært omfattande øydelegging av eigedom, heiter det i tiltalen.

Det er sett av to dagar til hovudforhandlinga som blir haldne på Otta.

(©NPK)