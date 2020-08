Brann i Kristiansand sentrum sløkt

innenriks

Brannen i femte etasje i bustadkomplekset i Kristian IVs gate i Kristiansand sentrum vart meld like før klokka 1.30 natt til onsdag.

Brannen spreidde seg til takkonstruksjonen, og dei opne flammane var godt synlege frå avstand, fortalde operasjonsleiar Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Like før klokka 2 melde brannvesenet i Agder at det var rimeleg kontroll på brannen, og like etter kom meldinga at den var sløkt.

Politiet opplyser at brannen starta i ein av tre oppgangar i bygget. Politiet evakuert bebuarane frå alle tre oppgangane og det er ikkje meldt om personskade i brannen.

Det er ikkje kjent kor mange som var i bygget då det byrja å brenne, men i to av oppgangane bur det 34 personar, ifølgje politiet.

Til saman seks leilegheiter i femte etasje er ramma av brannen. I tillegg har ei leilegheit i fjerde etasje fått vass-skadar. Bebuarane i desse leilegheitene vart tekne hand om av kommunen og er innlosjerte på hotell.

(©NPK)