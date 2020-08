900 millionar kroner til ei ny stimuleringsordning i kultursektoren

innenriks

– Tida er inne for å stimulere til auka aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringa no ei stimuleringsordning for å sikre eit breitt tilbod av kulturarrangement over heile landet, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) på eit pressemøte om ordningane for kultursektoren utover hausten.

Kompensasjonsordninga for avlyste kulturarrangement blir vidareført frå 1. september og ut året.

Raja opplyser òg at ordningane for arrangørar og underleverandørar blir vidareførte fram til 30. september.

