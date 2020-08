staten ber om unnskyldning for utbetaling av erstatning etter full frifinning i overgrepssak

innenriks

Etter at faren hadde vorte fullstendig frikjend for både strafferettslege og sivile krav etter tiltalen om overgrep mot dottera, vedtok Kontoret for valdsoffererstatning likevel å utbetale erstatning til jenta på 250.000 kroner. I grunnlaget for vedtaket vart det utan atterhald slått fast at far var «skadevolder» og lagt vekt på opplysningar frå dommen som seinare hadde vorte oppheva av Høgsterett, skriv Rett24 som også tidlegare har omtalt den spesielle rettsprosessen.

Den frikjende faren var framleis verje for dottera og fekk vite om erstatningssummen i samband med spørsmål i samband med dette.

Etter klage frå prosessfullmektigen til mannen, advokat John Christian Elden, har no staten erkjent at dei har brote artikkel 6 i menneskerettskonvensjonen, som handlar om den såkalla uskuldpresumpsjonen, at tvilen skal komme tiltalte til gode, og at ein ikkje er skuldig før ein er rettskraftig dømd.

– Slike vedtak skal ikkje gjerast, og det er svært uheldig at vedtaket av 19. juni 2019 vart gjennomført. Departementet er takknemleg for å ha vorte gjorde merksame på forholdet og vil sørgje for at det konkrete vedtaket og dessutan rutinar og praksis blir gjennomgått som følgje av denne saka, skriv Regjeringsadvokaten.

Mannen har fått eit tilbod om 55.000 kroner i oppreisning. Om dottera no mistar erstatninga ho vart tilkjend, er ikkje avgjort.

