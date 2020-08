Tangen-saka rullar vidare i Stortinget

innenriks

Tysdag ettermiddag møttest dei finanspolitiske talspersonane til eit møte, men hadde ikkje mykje nytt å melde då dei kom ut.

– Planen no er å halde fram med å jobbe kvar for oss i partia, men saman med kvarandre når det er naturleg. Så der går arbeidet sin gang, sa leiaren av finanskomiteen på Stortinget, Mudassar Kapur (H), etter møtet.

Like før møtet byrja sende regjeringa over ei fersk juridisk vurdering som slår fast det same som regjeringa har hevda før: nemleg at finansministeren ikkje har myndigheit til å instruere Noregs Bank i saka.

Finanskomiteen har frist til fredag med å komme med innstillinga i tilsetjingssaka.

(©NPK)