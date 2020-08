Sterk uro for barn i Syria-leir – regjeringa må svare

innenriks

Bakteppet er at Redd barna nyleg slo alarm om forholda i den syriske Al-Hol-leiren, der barna og mødrene deira oppheld seg.

Sist veke fastslo hjelpeorganisasjonen at åtte barn under fem år døydde i løpet av nokre få dagar i august.

– Barna er norske, uskuldige og må få hjelp. Dei vaksne må stillast for retten, seier SVs Karin Andersen til NTB.

Ho utfordrar no regjeringa i saka.

– Kva tiltak gjer norske styresmakter for å sikre at barn av norske statsborgarar i Al-Hol, og den nærliggande Roj-leiren, ikkje blir ein del av dødsstatistikken? skriv Andersen i eit skriftleg spørsmål i Stortinget.

– Liv og død

Redd barna ber opphavslanda hente heim barn og familiar frå tredjeland, i tråd med forpliktinga i FN-konvensjonen for rettane til barn.

– Det handlar om liv og død. Det hastar å få dei norske barna heim, sa generalsekretær Birgitte Lange i Redd barna Noreg sist veke.

– Så vidt vi veit, har ikkje Utanriksdepartementet aktivt oppsøkt dei norske kvinnene i Al-Hol og gitt dei nødvendig informasjon og støtte til å få hjelp, seier ho.

Al-Hol husar rundt 66.000 flyktningar frå Syria, Irak og over 60 andre land, mange av dei ektefellar og barn av IS-krigarar, blant dei òg fleire norske.

Fire barn

Andersen skriv at fire norske kvinner med fire små barn framleis sit i syriske leirar, sjølv om både FN og kurdiske styresmakter har bede opphavsland ta ansvar for borgarane sine.

– Erna Solbergs grunngiving for å hente eit sjukt norsk barn var at ho ikkje ville ha risiko for at norske barn døyr på vakta hennar. Viss det ikkje er berre tomme ord, må ho hente dei andre norske barna òg, for det døyr mange der no, seier SV-toppen.

– Kurdiske styresmakter ber oss ta ansvar for våre eigne, både barna som er uskuldige og foreldra som må stå til rette for kva dei har gjort.

Henta kvinne og barn

Ei IS-sikta kvinne og dei to barna hennar, blant dei ein sjuk femåring, vart henta heim til Noreg frå Syria i januar. Heimhentinga førte til at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa.

Den norsk-pakistanske kvinna er sikta for å ha vore ein del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Ho har heile tida nekta straffskuld, men sagt at ho vil samarbeide med Politiets tryggingsteneste.

Den 30 år gamle kvinna vart arrestert då ho landa på Gardermoen 17. januar og har sidan sete i varetekt. Den venta rettssaka mot kvinna er planlagt til fire veker i mars 2021.

(©NPK)